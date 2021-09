Villorba (TV): fingeva di iniettare il vaccino. Sospesa infermiera

Vaccini anti covid

E' stata sospesa a tempo indeterminato un'infermiera del centro vaccinale di Villorba, nel Trevigiano, che fingeva di inoculare il vaccino anti-Covid.



Su di lei la Procura ha aperto un fascicolo per falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. L'ipotesi è che la donna abbia finto di vaccinare alcuni amici e parenti per far avere loro il certificato.



La vicenda risale ad alcuni giorni fa. La polizia è intervenuta dopo alcune segnalazioni, sequestrando flaconi e siringhe.