Coronavirus: le conseguenze dell'epidemia sulla psiche

Mascherine

Il Covid19 può segnare non solo il corpo, ma anche la mente. Non è un'ipotesi, ma un fenomeno concreto. Sono i numeri a parlare. Quelli che l'Ulss 3 Serenissima mette in fila, e in evidenza, rilevano un netto aumento di accessi agli otto centri di salute mentale gestiti sul territorio veneziano, tutti tra la fine del 2020 e questi mesi del 2021.



Ansia, depressione, problemi di adattamento. Il disagio psicologico si è declinato fra il dolore di chi ha toccato con mano la malattia, fino a chi ha visto la propria quotidianità stravolta.



Che ci sia una correlazione diretta fra impennarsi delle richieste di aiuto e il virus per l'Ulss è una certezza.



Nel servizio di Maura Bertanzon, montato da Danilo Ranieri, l'intervista a Moreno De Rossi, direttore Dipartimento di Psichiatria Ulss 3 Serenissima