Anche in Veneto il 'green pass' spinge la campagna vaccinale

Sono state oltre 19 mila le dosi di vaccino anti-covid somministrate venerdì 24 settembre. Il bollettino quotidiano della sanità regionale rivela che sono 3 milioni 428 mila i veneti che hanno completato il ciclo. Si tratta del 69,2 per cento della popolazione. Una cifra destinata presto a salire quando un'altra fetta di residenti farà la già prevista seconda dose.



L'estensione sempre maggiore dell'obbligo di 'green pass' spinge ovviamente la campagna vaccinale. In certe zone si può dire raggiunta l'immunità di gregge. E' il caso dell'Ulss 4 Veneto Orientale, dove la copertura complessiva è dell'80 per cento.



Le cifre della pandemia sono lo specchio di questa tendenza. 376 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, 11379 i positivi in questo momento, in calo di oltre 200 unità grazie a 600 negativizzazioni. Segnali di miglioramento anche negli ospedali: tre pazienti Covid in meno nei reparti, ora sono 253, tre in meno anche nelle rianimazioni, ora i casi gravi sono 52. Sedici le persone dimesse dopo una degenza. Una nuova vittima da attribuire al virus.



Il servizio di Giovanni Stefani, montaggio Paolo Carraro

Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di sabato 25 settembre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.

La grafica è a cura di Massimo Serena