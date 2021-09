Coronavirus Veneto: il punto sanitario dell'1 settembre 2021

Una terapia intensiva

Il bollettino della Regione Veneto segnala nelle ultime 24 ore 691 casi in più e 3 nuovi decessi legati al coronavirus, che portano il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 11689.

In calo gli attualmente positivi: sono 12795, 109 in meno rispetto a martedì. Stabile la situazione nelle strutture ospedaliere: si segnalano due ricoveri in meno nei reparti e uno in più nelle terapie intensive.

Sul fronte della prevenzione i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono 14000, quasi 34000 quelli antigenici.



La campagna vaccinale

E intanto prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale: rispetto alle 8 di ieri martedì sono stati somministrati oltre 19000 vaccini, 13000 di questi seconde dosi, che portano il totale dei cittadini over 12 che hanno completato il ciclo al 68,1 per cento.



Con una sola dose è invece immunizzato il 77,5 per cento della popolazione del Veneto. La sfida rimane sempre quella di andare a intercettare quel 22 per cento circa che non ha ancora ricevuto nemmeno una delle due iniezioni.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di mercoledì 1 settembre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti.



