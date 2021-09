Coronavirus Veneto: sette decessi nelle ultime 24 ore

Terapia intensiva a Padova (foto di archivio)

Continua senza sosta il tributo di vittime al covid. In base ai dati regionali, nelle ultime 24 ore sono 7 le persone morte per le conseguenze causate dall'infezione da coronavirus, con il tragico totale che arriva ora a 11713.



Sul fronte dei contagi, sono 530 gli ultimi segnalati, mentre il numero degli attualmente positivi è sceso sia pur poco: ora sono 13101, con un calo di 61 unità.



Per quel che riguarda i ricoveri la situazione si sta facendo più seria e ora sono 308 i posti letto occupati a causa del covid: 251 nei reparti ordinari e 57 nelle terapie intensive, più 4 nelle 24 ore.



C'è di buono che la campagna vaccinale sta poco per volta riprendendo quota: ieri sono state poco meno di 28mila le dosi somministrate, con quasi 23 mila nuovi cicli completati, e oltre 4mila le prime dosi. In questo modo, la copertura con almeno una dose per gli over 12 residenti in Veneto si sta avvicinando al 79 per cento, mentre i cicli completi, sempre per chi ha più di dodici anni sono il 71,4 per cento



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di giovedì 9 settembre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.



La grafica è a cura di Massimo Serena