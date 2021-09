Coronavirus Veneto: il punto sanitario dell'11 settembre

Persone in attesa della vaccinazione (foto di archivio)

Il bollettino di sabato 11 settembre della Regione Veneto dice che il contagio continua, ieri quasi 600 nuovi positivi, ma gli stessi numeri dicono che i vaccini funzionano perché a fronte di un virus che continua ad essere molto presente, gli attualmente positivi calano e tornano sotto le 13000 unità. Segno che chi si ammala nella gran parte dei casi guarisce dopo pochi giorni.



Ulteriore dato positivo è che anche la pressione sugli ospedali cala, dieci persone in meno nei reparti Covid, una in meno, e sono 57 in tutto, quelle ricoverate nelle terapie intensive. Ancora tanti, ma la situazione rimane sotto controllo.



La campagna vaccinale

Venerdì le vaccinazioni sono state 28mila: la gran parte, 24mila, seconde dosi, 4mila invece le prime inoculazioni. Il 79,3 per cento della popolazione vaccinabile, cioè con più di 12 anni, ha ricevuto almeno una dose, quasi il 73 per cento ha completato il ciclo.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di sabato 11 settembre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.



La grafica è a cura di Massimo Serena