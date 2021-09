Tragico tamponamento sulla A4 in direzione Venezia: due persone decedute

Il furgone incastrato sotto il mezzo pesante

Due morti, un uomo e una donna cittadini ucraini di 63 e 37 anni, e tre feriti. E' il tragico bilancio dell'incidente, avvenuto lungo l'autostrada A4 intorno alle 8.15. Lo schianto si è verificato tra un furgone e un autoarticolato in un tratto di coda tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia.



Il furgone, dove viaggiavano i cinque, avrebbe tamponato violentemente il camion che lo precedeva, fermo a causa di un precedente incidente. L'autostrada è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni, ma ora è stata riaperta.