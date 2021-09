Verona: Luca Morisi indagato per cessione e detenzione di stupefacenti

Luca Morisi

Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione di Matteo Salvini che nei giorni scorsi ha lasciato il ruolo nel gruppo dei social media manager del leader della Lega, è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Una vicenda con ancora molti punti da chiarire.



Secondo le prime informazioni alcuni giovani fermati in auto dai carabinieri intorno a Ferragosto, e trovati in possesso di un liquido ritenuto stupefacente (ma le cui analisi ancora non sono state concluse), avrebbero indicato proprio Morisi come la persona da cui avevano ricevuto la sostanza. Durante una perquisizione a casa di Morisi, a Belfiore nel Veronese, i militari avrebbero trovato un modesto quantitativo di droga, compatibile con l'uso personale, la cui detenzione fa comunque incorrere nell'illecito amministrativo e nella sanzione. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura scaligera.



Luca Morisi aveva abbandonato improvvisamente il suo ruolo nel gruppo dei social media manager della Lega, il 23 settembre scorso, ufficialmente per motivi familiari. "Non c’è un problema politico, ma ho solo bisogno di staccare per un po'", aveva fatto sapere Morisi.