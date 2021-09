Venezia 78: Leone d'Oro a "L'événement' di Audrey Diwan

Audrey Diwan

L'ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (Francia) è il Leone d'oro di Venezia 78 assegnato dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao. E' la storia di una giovane brillante universitaria (Anamaria Vartolomei) che nella Francia di inizio anni '60 con l'aborto ancora illegale è determinata a non proseguire la gravidanza perseguire la sua strada. Sa di rischiare la prigione, la vergogna del suo ambiente e la sua stessa vita ma va avanti.



'È STATA LA MANO DI DIO' di Paolo Sorrentino (Italia) è il Leone d'argento - Gran premio speciale della giuria di Venezia 78.



A Jane Campion per il film 'THEPOWER OF THE DOG' (Nuova Zelanda, Australia) il Leone d'argento di Venezia 78 per la migliore regia.



A Penélope Cruz per il film 'MADRES PARALELAS' di Pedro Almodóvar (Spagna) va la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 78.



A John Arcilla per il film 'ON THEJOB: THE MISSING 8' di Erik Matti (Filippine) va la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 78.



A Maggie Gyllenhaal per il film 'THE LOST DAUGHTER' di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele) va il premio per la migliore sceneggiatura.



A 'IL BUCO' di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania) va il Premio speciale della giuria di Venezia 78.



A Filippo Scotti, il Fabietto protagonista di 'E' STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino, va il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente.



A 'El gran movimiento' di Kiro Russo va il Premio Speciale della Giuria Orizzonti.



A Laure Calamy va il premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile per il film 'A plein temps' di Eric Gravel.



A Piseth Chhun va il premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile per il film 'Bodeng Sar' (White Building) di Kavich Neang.



A 'Cenzorka' (107 madri) di Peter Kerekes va il premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura.



A 'Los Huesos' di Cristobal Leon e Joaquin Cocina va il premio Orizzonti miglior cortometraggio.



Il premio Leone del Futuro–Premio Venezia Opera Prima 'Luigi De Laurentiis' per la miglior opera prima della 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va al film 'Imaculat' di Monica Stan e George Chiper-Lillemark



Il Premio 'Venice Vr Expanded' della 78esima edizione della Mostra di Venezia, sezione che contiene opere provenienti da 16 Paesi diversi realizzate in realtà virtuale, è stato consegnato a David Adler per 'End of night'.



Assegnato in apertura della cerimonia di premiazione il "Premio Spettatori Armani Beauty". Il riconoscimento è andato a Teemu Nikki per la pellicola dal titolo 'Sokea mies, joka ei halunnut nahda Titanicia' (Il cieco che non voleva vedere Titanic).