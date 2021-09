Belluno. Massi in strada. Agordina chiusa

Nel bellunese è interrotta la circolazione sulla strada regionale Agordina al chilometro 15

Nel bellunese è interrotta la circolazione sulla strada regionale Agordina al chilometro 15 in località Stanga a Sedico, sia in mattinata che nel pomeriggio, fino alle 18 di martedì 21 settembre.

Questo per consentire di mettere in sicurezza una delle arterie principali della provincia. L'altra notte due metri cubi di massi erano caduti sulla carreggiata. Nessun ferito: al momento non passava nessuno. Grossi i disagi, già ieri, per il traffico deviato in val del Mis. Veneto Strade conta che la viabilità torni nella norma mercoledì 22 settembre.