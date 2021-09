Estorsione aggravata da metodo mafioso: arresti e perquisizioni in Veneto

Un momento dell'operazione

Arresti in Friuli Venezia Giulia e in Veneto per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi soggetti. L'attività è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste.



Gli arrestati devono rispondere, a vario titolo, di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per avere costretto, con reiterate condotte intimidatorie, numerosi commercianti ambulanti, friulani e veneti, a non esercitare la propria attività imprenditoriale e per impedire il regolare svolgimento, a Bibione (Ve), della manifestazione fieristica estiva 'I Giovedì del Lido del Sole'. Lo scopo era quello di condizionare il libero mercato e lo sviluppo economico e sociale della località turistica.



In alcuni casi sono state organizzate vere e proprie spedizioni punitive armate nei confronti di chi non sottostava alla egemonia imposta dal capo del gruppo criminale.



All'operazione hanno partecipato donne e uomini dei Reparti territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e dei militari dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago.



Nel video di Cesare Cappello, Tgr Veneto, un momento dell'operazione

Operazione Bibione

Il video della Dia di Trieste