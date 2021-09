Sudan, la vicenda di Marco Zennaro: sentenza attesa per il 5 ottobre

Marco Zennaro

Dopo numerosi rinvii, dovrebbe arrivare il 5 ottobre la sentenza sul caso di Marco Zennaro. L'imprenditore veneziano è trattenuto in Sudan da sette mesi per la denuncia di un miliziano che lo accusa di avergli venduto una partita di trasformatori difettati. Il 46enne è già stato assolto in sede penale. Ora si aspetta il pronunciamento del giudice del tribunale civile di Khartum.