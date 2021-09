Test universitari con il green pass: migliaia i candidati a Padova e Verona

I test per la facoltà di Medicina a Padova

I pre immatricolati tentano il test per eccellenza, quello per accedere alle Facoltà di Medicina di Padova e Verona. La novità per tutti è il 'green pass' che viene mostrato senza esitazione dagli aspiranti medici. Ciascuno con i propri sogni e motivazioni.



I test a Padova

A Padova su 3000 iscritti al test le ragazze sono 2000 contro 920 uomini. Le maglie della selezione si sono allargate: 500 i posti disponibili contro i 300 di 5 anni fa, garantendo comunque l’alta qualità della didattica. Come ci ha detto il rettore dell'Ateneo Patavino Rosario Rizzuto



Il 'green pass' permette all’Università di tornare alle lezioni in presenza. "L’Ateneo promuove la vaccinazione, ma assicura l’accesso alle lezioni a tutti, anche a chi non ha la certificazione - dice Rizzuto - tutte le lezioni sono anche in diretta online con sicurezza per loro e per gli altri”.



Il servizio sui test a Padova è di Davide Pyriochos

watchfolder_TGR_VENETO_WEB_PYRIOCHOS TEST MEDICINA PADOVA.mxf

I test a Verona

A Verona oltre ottocento gli studenti alle prese col test di ingresso. Duecento i posti, distribuiti però con graduatoria nazionale. Solo la prima prova di un percorso lungo ed impegnativo. Anche qui, come a Padova, sono più ragazze che ragazzi. C'è posto per uno su quattro di coloro che si presentano. Nove aule in cinque diverse sedi universitarie, da Veronetta a Borgo Roma, nei differenti poli dell'ateneo cittadino.



Il test di medicina al tempo del green pass obbligatorio è organizzato in modo diffuso per cercare di limitare assembramenti e code. Agli ingressi, documento, autocertificazione, codice sotto il lettore. Un'emozione in più per questi giovani cui la pandemia ha segnato gli ultimi due anni delle superiori.



Nel servizio di Elena Chemello sui test a Verona, l'intervista a Federico Schena, delegato del rettore alla Didattica Università di Verona