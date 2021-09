'Hypervenezia': la città lagunare negli scatti di Mario Peliti

Il mosaico di Mario Peliti

Il viaggio dentro Palazzo Grassi comincia da Campo San Samuele, su cui si affaccia. Statue, gabbiani, piccioni sono le sole presenze nella Venezia di Mario Peliti che abita fra la sua Roma e la laguna. Quattrocento scatti percorrono in lunga striscia la città; tremila ruotano, in una video installazione immersiva e straniante; altre novecento tessere ne compongono, a mosaico, la pianta.



Peliti li ha tratti per la Collezione Pinault dall'inventario smisurato e antiretorico, che va costruendo con la sensibilità dell'architetto, qual è, e la competenza dell'editore e gallerista con il culto della fotografia. Dodicimila inquadrature in rigoroso bianco e nero, senza ombre né distorsioni, spettacolari. Tante, dal 2006, ne conta già il suo 'Venice Urban Photo Project'. Punta ad accumularne ventimila entro il 2030: il più vasto archivio fotografico di Venezia.



Hypervenezia è il titolo della mostra, surreale e assolutamente vera. L'autore aveva cominciato a documentarla così ben prima del contagio che ha svuotato anche il resto del mondo. Peliti cede man mano le sue immagini all'Istituto Centrale per il Catalogo e alla Soprintendenza Belle Arti di Venezia.



A milleseicento anni dalla fondazione mitica, questo deserto urbano prefigura un futuro possibile, disabitato.



Nel servizio di Luca Colombo e Marco Madini, col montaggio di Francesco Piazzolla, le interviste a Mario Peliti, autore, e Bruno Racine, direttore Palazzo Grassi Punta della Dogana