I funerali di Chiara Ugolini: nella sua Fumane (VR) l'ultimo saluto

Uno striscione per ricordare Chiara

"Scusami se non ti ho protetto dalla cattiveria umana. Sarai sempre il nostro angelo biondo". Le parole della lettera scritta dal padre di Chiara, Luigi, arrivano alla fine della cerimonia, lette da un amico. E sono quelle più strazianti.



In chiesa a Fumane (VR) i posti sono contingentati per le norme anti-Covid, ma fuori la via è strapiena. Una folla commossa a dire addio a Chiara Ugolini, la giovane di 27 anni uccisa domenica scorsa a Calmasino dove viveva col fidanzato Daniel. Il suo assassino, il vicino di casa Emanuele Impellizzeri, è in carcere dopo aver tentato la fuga.



Tante persone, in silenzio. Tra loro, le compagne di squadra del volley Palazzolo. "Toccherà al processo fare giustizia - dice durante l’omelia il vescovo di Verona Giuseppe Zenti - ma bisogna dire basta alla violenza contro le donne."



"Fatti come questo non devono più accadere - insiste il sindaco di Fumane, Daniele Zivelonghi - va diffusa fin da scuola la cultura del rispetto", dice. Anche per questo, tra i presenti ci sono molti degli assessori al sociale dei comuni della provincia, in fascia tricolore.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich il vescovo di Verona Giuseppe Zenti