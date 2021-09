A Valdobbiadene (TV) il 'Festival dell'innovazione scolastica'

Un'aula scolastica (foto di archivio)

"Ritrovare una nuova normalità per una scuola che unisca il Paese e sia strumento di crescita comune." A dirlo è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto in presenza al 'Festival dell'innovazione scolastica' di Valdobbiadene (TV), anche per sottolineare quanto ne condivida l'idea generale: "Partendo dalla scuola si può ricucire il paese." Pur non nascondendo le difficoltà e i problemi legati all'attuale situazione, è stato forte il richiamo del ministro all'unità e al bene comune, con l'esplicito richiamo alla Costituzione.



L'iniziativa organizzata a Valdobbiadene, che si svolge in questo fine settimana, ha visto partecipanti in presenza e online da tutta Italia. Accanto al ministro, nell'aula magna dell'Istituto Dieffe, anche l'assessore all'Istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan.



Nel servizio di Alberto Bragaglia il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi