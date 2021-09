La due giorni veneziana del presidente Mattarella tra cinema e architettura

La visita ai padiglioni della Biennale Architettura

Applausi e foto di gruppo per salutare il presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha lasciato Venezia dopo una visita lampo. Ad aprirla, al Lido, la serata dedicata all'avvio della Mostra del Cinema con l'incontro con Roberto Benigni, l'attore e regista toscano omaggiato dalla Biennale col Leone d'Oro alla carriera.



Giovedì mattina, invece, la visita privata alla Biennale Architettura. Per il presidente della Repubblica un'ora di immersione nella rassegna culturale che da mesi sta riscuotendo un successo internazionale. Nella passeggiata tra i padiglioni, dai Giardini all'Arsenale, Mattarella è stato accompagnato dal presidente della fondazione Roberto Cicutto e dal curatore Hashim Sarkis.



Nel pomeriggio il corteo presidenziale si è avviato verso l'aeroporto per il rientro a Roma.



Il servizio di Giovanni Stefani, immagini Enrico Bellano Rai Quirinale, montaggio Alessandro Bordin