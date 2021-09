Omicidio Noventa Vicentina (VI): proseguono le ricerche dell'uomo in fuga

Rita Amenze e Pierangelo Pellizzari

“Se puoi perdonaci”. Lo ha scritto su un bigliettino una signora della zona che ha portato un mazzo di fiori davanti alla azienda di funghi, a Noventa Vicentina (VI), dove lavorava Rita Amanze, 30 anni, uccisa dal marito Pierangelo Pellizzari.



L’uomo, 61 anni, è armato e di lui ancora non c'è traccia. Avendo pianificato l’agguato nei dettagli, forse ha progettato anche la fuga. I carabinieri lo cercano anche con droni e cani molecolari, sui Colli Berici e nelle campagne. Dato che conosce la zona potrebbe avere un nascondiglio, ma non si esclude che sia fuggito a bordo di un’auto o una moto non di sua proprietà.



Da qualche anno viveva con la moglie in una casa di Villaga, nella Bassa Vicentina, a 15 chilometri dal luogo del delitto. Per i vicini una coppia normale, i litigi non erano frequenti. In azienda Rita era amata e apprezzata da tutti. Dieci giorni fa era tornata dalla Nigeria dove ha abbracciato le tre figlie. Dopo quel viaggio aveva deciso di non stare più in casa con lui. Ma purtroppo non ha fatto in tempo ad attuare i suoi propositi.