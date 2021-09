Venezia. Rimborsi per l'Acqua granda: centinaia di controlli in corso

Venezia invasa dall'acqua

Acqua Granda: centinaia di richieste sotto la lente

Tremano i furbetti dell'Acqua Granda. La denuncia di 13 cittadini di origine cinese, accusati di essersi appropriati indebitamente di 230 mila euro di contributi pubblici, è solo la punta dell'iceberg nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia. Sarebbero oltre un centinaio le richieste id rimborso nel mirino delle Fiamme Gialle. SI tratta di veneziani e stranieri, proprietari di negozi, piccole attività artigianali, bar e ristoranti.



Quasi settemila domande via web, per circa 34 milioni di rimborsi

Quello che accomuna tutti è aver fatto richiesta via web dei risarcimenti straordinari previsti per le attività messe in ginocchio dalla marea eccezionale del 12 novembre. Un meccanismo pensato per fornire agli imprenditori veneziani una risposta immediata, delegando poi ai controlli successivi le necessarie verifiche. E così le richieste sono arrivate a pioggia: 6942 istanze, per richieste complessive che sfiorano i 34 milioni di euro.



Importante accordo fra Comune di Venezia e Guardia di Finanza

Per controllarle, già a meno di due settimane dall'inondazione, era stato attivato un protocollo specifico tra Guardia di Finanza e Comune, che sta ora dando i suoi primi frutti. E dalle indagini è emerso che molti dei soggetti controllati dai finanzieri hanno fatto domanda anche per i successivi ristori per le imprese previsti dal decreto rilancio in seguito all'emergenza Covid. Contributi che sono stati prontamente revocati.