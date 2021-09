Venezia: ad Alice Scalas Bianco il Premio Campiello Giovani 2021

Alice Scalas Bianco

Alice Scalas Bianco è la vincitrice del Premio Campiello Giovani 2021. La giovane scrittrice, 18 anni di Vigevano (Pavia), si è appena diplomata al liceo classico ed è neo iscritta alla facoltà di Lettere Moderne a Bologna, Alice, che in futuro vorrebbe lavorare nel mondo dell'editoria, ha vinto con il racconto "Ritratto di Parigi". L'annuncio è stato dato a Venezia durante la tradizionale cerimonia del Premio Campiello che precede la cerimonia finale di questa sera.



"E' un grande onore ricevere questo premio - ha detto un'emozionatissima Alice - e ringrazio tutte le persone che mi hanno letto e apprezzato e grazie al Campiello per la bellissima esperienza che mi ha fatto vivere. E' un racconto scritto in due o tre settimane durante una quarantena forzata. Non ne potevo più di studiare a distanza e ho trovato uno sfogo anche scrivendo questo racconto". (Adnkronos)



Nel servizio di Dario Giordo e Marco Madini, col montaggio di Massimo Serena, le interviste ad Alice Scalas Bianco e Walter Veltroni, presidente della giuria del Premio Campiello