Venezia: Giulia Caminito ha vinto il Premio Campiello 2021

Giulia Caminito

"Non mi aspettavo assolutamente nulla, certo non pensavo di vincere. Dedico alle donne il mio premio, perché possano sempre avere la possibilità di leggere e scrivere ovunque". Sono prime parole pronunciate a Venezia da Giulia Caminito, proclamata vincitrice della 59esima edizione del Premio Campiello per il romanzo "L'acqua del lago non è mai dolce". La 33enne scrittrice romana ha ottenuto 99 voti su 270 votanti.



Al secondo posto si è classificato Paolo Malagutti con "Se l'acqua ride" con 80 voti; al terzo Paolo Neri con "Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij" con 37 voti; al quarto Carmen Pellegrino con "La felicità degli altri" con 36 voti; al quinto Andrea Bajani con "Il libro delle case". con 18 voti.