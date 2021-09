Mestre, incidente sulla A57: gravissimo bimbo di 5 anni

Le due auto coinvolte

Drammatico tamponamento fra due auto venerdì sera sulla A57, in direzione Milano, poco prima dell'innesto con il Passante di Mestre. Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico di Padova. Un'altra ragazzina sarebbe pure lei in condizioni critiche. Nell'incidente è rimasto ferito anche un adulto. I due minorenni, entrambi tedeschi, viaggiavano sullo stesso mezzo.