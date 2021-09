Venezia, pesca abusiva di vongole: sotto indagine 125 persone e 6 società

Vongole

Pesca abusiva di vongole nelle acque inquinate vicino a Porto Marghera. Sotto indagine della Procura di Venezia 125 persone e 6 società, la maggior parte di Chioggia, ma anche della provincia di Rovigo, in particolare Porto Tolle.



A tutti gli indagati viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio. A 34 pescatori anche il reato di associazione a delinquere finalizzata al danneggiamento dei fondali. Le vongole venivano acquistate da varie società, senza i necessari documenti sanitari, per finire nei ristoranti e nelle pescheria di tutta Italia.