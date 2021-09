Vicenza: "L'omofobia non è un'emergenza". Bufera su un consigliere di FdI

Nicolò Naclerio durante l'intervento contestato

Giovedì sera, consiglio comunale di Vicenza. Lì per lì l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia, Nicolò Naclerio, suscita la replica e lo sdegno di due consiglieri di minoranza. In aula si discuteva una mozione delle opposizioni a favore dell’approvazione in parlamento del ddl Zan, disegno di legge contro l’omotransfobia. La polemica vera e propria deflagra dal giorno dopo. Vergogna e sdegno da più parti. "Naclerio legittima chi discrimina e usa violenza", dice il Pd Veneto.



Dopo il polverone, il diretto interessato non parla. Smorza l’incendio il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Mattia Ierardi: "Toni sbagliati, l’omotransfobia è un problema - spiega ma non un’emergenza, non giustifica una legge apposita. Le opposizioni strumentalizzano."



Il sindaco del capoluogo Berico, Francesco Rucco si è dissociato.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich l'intervento di Nicolò Naclerio, consigliere comunale Fratelli d'Italia e l'intervista a Francesco Rucco, sindaco di Vicenza