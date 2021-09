L'omicidio di Rita Amenzè: il Comune di Villaga vuole aiutare le figlie

Rita Amenzè e Pierangelo Pellizzari

Resta in carcere a Vicenza Pierangelo Pellizzari. Ai pm e ai carabinieri non ha detto una parola. "Troppo scosso per parlare", riferisce il suo avvocato, Michele Albertazzi. È stato fissato per martedì l’interrogatorio di garanzia per l’omicidio della moglie Rita Amenzè, nigeriana, uccisa venerdì mattina con quattro colpi di pistola prima che entrasse al lavoro, a Noventa Vicentina (VI).



Lui poi si è dato a una fuga durata un giorno e mezzo. Sabato i carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di entrare in una casa disabitata, della madre, a pochi metri dalla sua abitazione a Quargente, frazione di Villaga (VI).



Omicidio aggravato, ma anche minacce, porto abusivo d’armi e rapina, le accuse. Perché alla giovane nigeriana, che voleva lasciarlo, ha anche sottratto il portafogli. I carabinieri cercano ancora l’arma.



In attesa che la giustizia faccia il suo corso, non si spegne il pensiero per Rita. La sera di Mercoledì 15, una fiaccolata in suo ricordo si terrà a Noventa Vicentina. Il sindaco di Villaga, intanto, pensa a un conto corrente da aprire per le tre bambine di Rita, rimaste in Nigeria.



Nel servizio di Maura Bertanzon l'intervista a Eugenio Gonzato, sindaco di Villaga (VI)