Cologna Veneta (VR): uomo muore schiacciato da un camion

Non si ferma la drammatica sequenza di morti sul lavoro. L'ultimo mercoledì sera verso le 21, a Cologna Veneta (VR), dove un uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto ad un camion, in circostanze ancora da chiarire. Nel report del Suem 118 di Verona, intervenuto sul luogo con un'ambulanza e un'auto medica, si parla di un infortunio mortale sul lavoro, sul quale stanno svolgendo indagini i carabinieri.Inutili i tentativi di rianimazione del lavoratore, che è deceduto sul posto per un grave trauma da schiacciamento.Si tratta del terzo incidente mortale in pochi giorni in Veneto. Prima di questo, un artigiano è morto a Loreggia nel Padovano , per una caduta accidentale da un'altezza di 5 metri, mentre stava ritinteggiando il muro di un capannone industriale. Quattro giorni fa, a Palù nel Veronese , un operaio di un'azienda elettrica è morto colpito da un fulmine, mentre stava aggiustando un guasto a un traliccio.