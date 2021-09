Come schiavi nei laboratori cinesi. 154 lavoratori in nero a Padova

Laboratorio tessile clandestino

Stipendi da fame e turni massacranti, anche nei giorni registrati come ferie o come aspettativa non retribuita. 154 i lavoratori in nero individuati durante un'operazione della Guardia di Finanza che nel padovano ha portato alla luce una rete di laboratori tessili abusivi gestiti da cinesi che sfruttavano i connazionali. Sequestrati 3 milioni di euro.



L'indagine

Le investigazioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Rovigo e condotte in sinergia con la Direzione Regionale dell’Inps, erano iniziate dopo alcuni controlli nell’estate del 2019 di alcuni laboratori a Casale di Scodosia, specializzati nella produzione di capi d’abbigliamento per noti marchi della moda italiana. 5 le ditte individuate, gestite da cinesi, tutti prestanome alle dirette dipendenze di un loro connazionale, il "dominus", la mente e il braccio del sistema di sfruttamento.



Il "dominus" cinese e i "vassalli" veneti

Il "dominus" riceveva gli ordinativi da 12 committenti veneti, operatori della filiera del made in Italy. È stato accertato che nei capannoni industriali- acquistati ad un’asta giudiziaria e fittiziamente intestati ad un dipendente - i lavoratori, tutti di nazionalità cinese, erano inquadrati attraverso contratti part-time nel comparto dell’artigianato. Assunti a sole 18 ore settimanali, lavoravano notte e giorno per stipendi irrisori.



Le ditte fantasma

Più nel dettaglio, è emerso che i rapporti di lavoro venivano schermati dalle ditte “fantasma” - veri e propri serbatoi di manodopera tra loro succedutesi nel tempo attraverso un meccanismo “apri e chiudi” - le quali, prima di cessare la propria attività, trasferivano i lavoratori dall’una all’altra impresa, omettendo sistematicamente il versamento dell’Iva e dei contributi di natura previdenziale e assistenziale.