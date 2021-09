Loreggia (PD): operaio muore cadendo da un'impalcatura

Un volo di 5 metri da un'impalcatura, poi lo schianto, fatale, al suolo. A perdere la vita Valeriano Bottero, artigiano imbianchino di 52 anni di Loreggia nel Padovano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all'interno della ditta Lavor Metal, poco distante dall'abitazione della vittima. L'artigiano era stato chiamato per tinteggiare un muro. All'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto. I sanitari del Suem 118 sono giunti sul posto in elicottero, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo avvenuta a causa dei traumi troppo gravi.

L'area dell'incidente è stata recintata e sono in corso accertamenti da parte dello Spisal per eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. La Procura di Padova ha coordinato i rilievi.



Terzo grave infortunio negli ultimi tre giorni

Da lunedì un elettricista di 58 anni è ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza dopo essere caduto anche lui da una impalcatura nella zona industriale di Schio.

Domenica un operaio di 40 anni , Roberto Bovi, è morto a Palù, nel veronese, folgorato da un fulmine mentre lavorava su un traliccio dell'elettricità.



Il servizio di Patrizia Giustarini, montaggio Renato Masiero

