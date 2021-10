Amianto nelle navi della Marina Militare: nuova udienza del processo

Una nave della Marina Militare (foto di archivio)

Nuova tappa nel procedimento di secondo grado, nell'aula bunker della Corte d'Appello di Venezia, per il secondo filone di giudizio su alti ufficiali della Marina Militare accusati di essere responsabili dell'esposizione all'amianto di molti marinai e lavoratori, con conseguente sviluppo di tumori, proprio sulle navi del Corpo.



Nell'ultima udienza è stato evidenziato l'esito della super perizia della Corte: "Si evince che vi è stata una incontrollata esposizione per un lungo periodo a fibre di amianto - si legge nel documento - soprattutto a bordo delle unità navali anche in epoche recenti". Inoltre si precisa che è stato valutato l'eventuale rapporto causale tra l'esposizione di ogni ogni singolo lavoratore e la contrazione della relativa malattia sulla base di tutta la documentazione disponibile.



Soddisfazione da parte di Ezio Bonanni, avvocato di parte civile e presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, secondo il quale sono almeno tremila i dipendenti della Marina Militare morti per esposizione alla fibra killer. Secondo ll'Ona "solo tra coloro che hanno fatto denuncia presso la Procura della Repubblica di Padova, sono stati registrati 1101 casi fino al 2015, di cui 570 per mesotelioma. Altri se ne sono aggiunti al 2021".



In aula i consulenti degli imputati avrebbero continuato a negare il nesso causale fra l'esposizione all'amianto e i tumori sviluppati. Prossima udienza: il 9 febbraio 2022.



Il servizio di Maura Bertanzon, montaggio Alessandro Bordin