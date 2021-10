Arzignano (VI) articolata frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza

Militari della Guardia di Finanza

Scoperte due società "cartiere"

Il meccanismo individuato dai finanzieri si avvaleva di due società cartiere - entrambe attive nell'area berica, una nel settore conciario, l'altra nei trasporti - per l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti per un valore di quattro milioni di euro: un modo per creare ingenti crediti IVA fittizi, poi utilizzati per compensazioni tributarie indebite. Le quattro le persone indagate sono i due amministratori delle società coinvolte e i due commercialisti loro consulenti.