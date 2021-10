Attentati di mafia del 1993: perquisizioni in corso anche a Rovigo

Uomini DIA in azione

Operazione in diverse città

Oltre a Rovigo, il 27 ottobre le perquisizioni sono state disposte anche a Palermo e Roma. Da quanto si apprende, ad essere perquisiti sarebbero familiari e presunti fiancheggiatori di componenti del clan Graviano.



Attentati sanguinosi

Le indagini riguardano gli attentati di mafia del 1993: il 27 maggio, a Firenze esplose un furgone carico di esplosivo in via dei Georgofili. Furono cinque le vittime e 41 i feriti, quasi distrutta la Torre dei Pulci, danneggiati anche gli Uffizi. Successivamente, nella notte del 27 luglio, a Milano un'autobomba esplose in via Palestro. Anche in questo caso ci furono cinque morti. Circa un'ora dopo, a Roma esplosero due auto, una davanti a San Giovanni in Laterano, l'altra a San Giorgio al Velabro, con 22 persone ferite.