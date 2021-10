Bardolino (VR): uomo accoltellato l'11 settembre, arrestati due minorenni

Automobile dei carabinieri

Indagini in corso per chiarire la dinamica

L'accusa per i due minorenni arrestati è di aver accoltellato più volte e senza alcuna ragione un 28enne di Bardolino (VR), lasciandolo sanguinante a terra. Alla base dell'aggressione ci sarebbe stata la richiesta di informazioni da parte del 28enne, ma le indagini sono ancora in corso. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Peschiera del Garda. Gli addebiti sono tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso. I fatti risalgono alla notte dell'11 settembre scorso.



(Fonte ANSA - notizia in evoluzione).