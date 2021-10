Longarone (BL), escursionista vicentina precipita per 400 metri e muore

Il Sasso di Toanella, luogo della tragedia

Un'escursionista vicentina ha perso oggi la vita precipitando per 400 metri dal Sasso di Toanella, a 2.430 metri di quota. La donna stava scendendo lungo la normale con il compagno e un'altra coppia quando, poco sotto la cima, ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. La coppia di amici è rimasta ferma nel punto in cui era avvenuto l'incidente, mentre il compagno ha iniziato a scendere per cercare di raggiungere R.C., 54 anni di Cassola (VI).



Scattato l'allarme, attorno alle 14, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato sul posto e durante la ricognizione ha individuato il corpo sui ghiaione di Forcella de la Toanella. Il medico ha solamente potuto constatare il decesso dell'escursionista.



Una volta portati a valle il compagno della donna deceduta e l'altra coppia, l'elicottero è tornato sul ghiaione per recuperare soccorritori e salma che è stata trasportata a Davestra per affidarla ai Carabinieri e al carro funebre.