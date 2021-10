Trichiana (BL), Ideal Standard chiude: 450 lavoratori resteranno a casa

I lavoratori in sciopero

La multinazionale belga ha deciso: nei prossimi mesi chiude il sito produttivo di sanitari di Trichiana (BL), uno dei 17 che la Ideal Standard ha sparsi nel mondo. Mercoledì la doccia fredda al Ministero dello Sviluppo Economico, nell'incontro con i sindacati. A casa 450 dipendenti più l'indotto.



Capitolo chiuso? A Trichiana, la risposta è stata immediata. Ma come salvare lo stabilimento se la direzione a Bruxelles ha deciso per la chiusura? Il 5 novembre, vertice in Regione, l'11 si torna a Roma. Dietro Ideal Standard due fondi, uno americano e uno australiano. È il volto spietato del capitalismo, lontano dal lavoro, dal prodotto e dal capitale umano che qui però ha deciso di non arrendersi.



Nel servizio di Milva Andriolli le interviste a Denise Casanova, ​Filctem Cgil Belluno, Stefano Da Canal, Femca Cisl-Rsu, Giorgio Agnoletto, Uiltec Uil Belluno, e Michele Corso, segretario Veneto Filctem Cgil

Non solo numeri, ma anche storie. Milva Andriolli ha intervistato Luca, 32 anni, da due mesi alla Ideal Standard e Fausto, 56 anni e una carriera lunga 40. Il 'bocia' siciliano e il veterano bellunese insieme per difendere una cosa loro, che va ben oltre il solo posto di lavoro.