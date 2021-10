Belluno, scomparso un 58enne mentre andava a funghi. Si cerca sul Nevegal

Il centro mobile dei Vigili del Fuoco

Si sono spostate in Nevegal le ricerche di E.C., 58 anni, di San Vendemiano (TV), di cui non si hanno più notizie da venerdì mattina alle 9, quando è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi verso Tarzo. Dopo che le celle telefoniche ieri sera avevano agganciato il cellulare nella zona del Cansiglio, le ricerche si erano concentrate sulle strade di Tambre. Ma oggi alle 17 un soccorritore ha notato l'auto dell'uomo parcheggiata in località Casera in Nevegal, dove adesso si sono portate le squadre del Soccorso alpino di Belluno, Alpago e Longarone con unità cinofile e il Centro mobile di coordinamento.