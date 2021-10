Calcio Serie A: Genoa-Venezia 0-0

Genoa e Venezia non vanno oltre lo 0-0 nello scontro salvezza. I Rossoblu restano quartultimi a quota 8 punti, mentre la squadra di Zanetti è a una lunghezza sopra in classifica.



Non succede moltissimo nel primo tempo di Marassi: al 5' il primo squillo è di Busio del Venezia, che calcia con il destro mancando di poco lo specchio della porta e il vantaggio ospite. Poco più tardi risponde Destro dall'altra parte, prima che Galdames impegni Romero con una conclusione dal limite dell'area.



Partita caratterizzata da tanto equilibrio e poche emozioni, nonostante il grifone provi più volte ad assaltare la porta ospite.



A inizio ripresa è il Venezia che sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Henry che crea apprensione alla retroguardia rossoblu, brava ad allontanare il pericolo con Vasquez.



Al 61' invece pericolosissimo il Genoa con il neo entrato Ekuban, il cui tiro e' parato provvidenzialmente da un attento Romero.



Nel finale succede poco altro, lo 0-0 resiste fino al triplice fischio.

watchfolder_TGR_VENETO_WEB_BONOMI - GENOA VS VENEZIA.mxf