Caso Luca Morisi: l'indagine della Procura di Verona verso l'archiviazione

Luca Morisi

Sarebbe avviata verso l'archiviazione l'indagine della Procura di Verona per cessione di stupefacenti, a carico di Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione web di Matteo Salvini. Dall'esame delle conversazioni intrattenute con i due escort romeni, emergerebbe che il Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro", di cui viene punito penalmente anche il mero possesso, sarebbe stata portata nella casa di Belfiore da uno dei due giovani.



L'avvocato di Morisi, fin da subito, ha fatto sapere che il suo assistito non ha commesso reati di alcun tipo, e ha anche chiesto ai magistrati di ascoltarlo di persona. A questo punto però la testimonianza di Morisi potrebbe essere superflua.



La procura di scaligera attende le analisi di laboratorio per avere conferma che nella fiala sequestrata, consegnata ai carabinieri da uno dei due giovani, sia effettivamente contenuto il Ghb. Dato però che nelle chat di quella sera sono i ragazzi a spiegare che intendono portare la sostanza, a carico di Morisi resterebbe solo la segnalazione amministrativa al prefetto per la piccola quantità di cocaina, da lui stesso consegnata ai carabinieri.



