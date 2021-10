Covid-19: coppia non vaccinata ricoverata in terapia intensiva a Padova

Una terapia intensiva (foto di archivio)

Due coniugi cinquantenni non vaccinati sono ricoverati in terapia intensiva a Padova dove lottano tra la vita e la morte. A mantenere le loro funzioni vitali una serie di macchinari. Si erano presentati al pronto soccorso alcuni giorni fa lamentando problemi respiratori. Poche ore e la situazione è peggiorata. La diagnosi Covid. Prima il ricovero in due stanze separate, poi riuniti nella stessa con la speranza di superare insieme il virus. Non hanno malattie pregresse.



Le strutture sanitarie padovane ospitano ad oggi 41 pazienti Covid, due settimane fa erano 31. Dei 41 ricoverati 10 sono in terapia intensiva la metà è non vaccinata, gli altri sono anziani con numerose malattie pregresse o immunodepressi. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i pazienti gravi presi in cura sono stati 375 e il tasso di mortalità è di poco inferiore al 14%.



Nel servizio di Davide Calimani l'intervista a Ivo Tiberio, direttore Anestesia e Rianimazione Ospedale Padova