Maser (TV), 49enne muore a 11 giorni dal vaccino. Si attende l'autopsia

L'ospedale di Montebelluna

Una donna di 49 anni, residente a Maser in provincia di Treviso, è deceduta a undici giorni dalla somministrazione di una dose di Pfizer. Colpita da una crisi respiratoria, dopo alcuni giorni di malesseri e di spossatezza, la signora è spirata lunedì mattina mentre il marito stava cercando di trasportarla in automobile al pronto soccorso di Montebelluna (TV).



"Ci auguriamo non ci siano correlazioni con la vaccinazione, sarebbe il primo caso nel Trevigiano di decesso accertato dall'inizio della campagna vaccinale". Così il direttore generale dell'azienda sanitaria Ulss 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, ha commentato la tragica notizia. L'autopsia sarà eseguita mercoledì o giovedì dal medico legale Alberto Furlanetto.