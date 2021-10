Coronavirus Veneto: curva dei contagi in leggera crescita

L'allarme Covid con i vaccini non è più quello di tempo fa, ma la curva epidemica, dopo mesi di discesa, torna lievemente a crescere. In Veneto sono più di diecimila gli attualmente positivi, 523 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Due i decessi segnalati dal report della Regione, mentre negli ospedali resta sostanzialmente stabile la situazione dei ricoverati tra reparti ordinari e terapie intensive.A Padova in terapia intensiva sono ricoverati quattro anziani positivi dopo un pranzo per il 50mo di un matrimonio. Erano vaccinati, forse colpiti da una variante del virus. Gli esperti ribadiscono la necessita di ampliare ad altre fasce d'età laLa popolazione vaccinabile in Veneto, dai 12 anni in su, è coperta all'84 per cento con la prima dose, l'81 per cento ha completato il ciclo. Per ora la terza dose è prevista solo per fragili, ospiti delle rsa, personale sanitario e over 60, ma si intende allargarla. Finora le terze dosi somministrate sono state 93 mila e 400, giovedì poco più di 7 mila, nel totale di quasi 16 mila con prime dosi e richiamo.In Veneto dal 2 novembre parte la campagna vaccinale antinfluenzale. Lo scopo, proteggere i soggetti più fragili dalle complicanze, supportando la diagnosi dei possibili sintomi simili, tra Covid 19 e influenza , la gestione dei casi sospetti. La Regione ha messo a disposizione un milione e seicentomila dosi in parte già distribuite ai medici di base.