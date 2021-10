Coronavirus Veneto, Giorgio Palù: "Bisogna tenere alta l'attenzione"

Vaccini

Non i picchi del passato, ma in Veneto curva dei contagi in lieve risalita. E ci sono alcuni focolai, come quello registrato in una casa di riposo del Padovano, a Conselve: infettati più di sessanta tra ospiti e operatori.



Il bollettino quotidiano regionale registra 388 nuovi casi di Covid, più di 10 mila 500 gli attualmente positivi. Due i decessi. La situazione dei ricoveri negli ospedali resta stabile. Per tutti, dicono gli esperti, l'attenzione deve restare alta, con le precauzioni del caso, distanziamento e mascherina,



Vaccinazioni, ieri più di dodicimila le somministrazioni. Coperto l'81 per cento della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su. Tra chi può avere la terza dose quasi cinquemila finora le somministrazioni.



Nel servizio di Curzio Pettenò, montato da Vito Spalluto, l'intervista a Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco

Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di domenica 31 ottobre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. La grafica è a cura di Massimo Serena