Coronavirus Veneto: i dati di sabato 23 ottobre 2021

Continua la crescita dei contagi, altri 457 nelle ultime 24 ore, e continua anche la crescita degli attualmente positivi, da due gironi sopra i 9000. Calano di 5 invece i ricoverati in ospedale, sono 204, mentre c'è una persona in più in terapia intensiva. In totale sono 31 i degenti nei reparti per i più gravi. I dati segnalano un leggero aumento dei positivi, ma con riflessi limitati sui ricoveri nelle strutture ospedaliere dove ci sono in numero preponderante persone non vaccinate.



La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, venerdì poco più di 13000 dosi, la metà a completare il ciclo, mentre ci sono anche più di 4000 persone che hanno ricevuto la dose addizionale. In frenata le prime vaccinazioni dopo il forte incremento dei giorni scorsi, conseguenza dell'obbligatorietà del tampone. In Veneto, confrontando i dati con il resto del Paese, emerge che è soprattutto la fascia tra i 30 e i 50 anni la più fredda verso il vaccino, mentre giovani e ultra 50 anni hanno livelli di copertura soddisfacenti.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di sabato 23 ottobre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.

