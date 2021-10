Coronavirus Veneto: i dati di venerdì 29 ottobre 2021

L'allarme Covid con i vaccini non è più quello di tempo fa, ma la curva epidemica, dopo mesi di discesa, torna lievemente a crescere. In Veneto sono più di diecimila gli attualmente positivi, 523 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Due i decessi segnalati dal report della Regione, mentre negli ospedali resta sostanzialmente stabile la situazione dei ricoverati tra reparti ordinari e terapie intensive.



La campagna vaccinale

La popolazione vaccinabile in Veneto, dai 12 anni in su, è coperta all'84 per cento con la prima dose, l'81 per cento ha completato il ciclo. Per ora la terza dose è prevista solo per fragili, ospiti delle rsa, personale sanitario e over 60, ma si intende allargarla. Finora le terze dosi somministrate sono state 93 mila e 400, giovedì poco più di 7 mila, nel totale di quasi 16 mila con prime dosi e richiamo.



Il servizio di Curzio Pettenò, montaggio Lorenzo Cavaglià

Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di venerdì 29 ottobre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. La grafica è a cura di Massimo Serena