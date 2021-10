Covid-19: il Veneto passa da rischio basso a rischio moderato

Il consueto monitoraggio settimanale dei dati sulla pandemia, dell'Istituto Superiore della Sanità, fa passare il Veneto da rischio basso a rischio moderato. In una settimana è infatti cresciuta a 61,4 l'incidenza dei nuovi casi di contagio su 100mila abitanti, prima era di 48,3.



Di sicuro hanno contribuito i diversi focolai scoppiati in questi giorni. Al momento il più grave appare quello nella zona termale del Padovano: 41 i positivi tra turisti e personale degli hotel. Almeno 7 i contagiati ad una festa che ha portato quattro anziani in terapia intensiva, vaccinati ma senza la terza dose di richiamo, che fa risalire il livello di protezione quando siano passati più di sei mesi alla somministrazione delle dosi precedenti.



I dati delle ultime 24 ore

In base ai dati diffusi dalla Regione, in tutto il Veneto gli attualmente positivi continuano a crescere: ora sono oltre 10mila e quattrocento, quasi duecento in più rispetto a venerdì. Si registrano inoltre quattro nuovi decessi, mentre la situazione negli ospedali per ora appare stabile, con 208 ricoverati a causa del Covid nei reparti ordinari e 37 in terapia intensiva.



La campagna vaccinale

Sul fronte dei vaccini, sono già più di centomila le terze dosi somministrate, mentre è arrivata al 73,3 per cento la percentuale di coloro che hanno completato il ciclo delle due dosi.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di sabato 30 ottobre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti.