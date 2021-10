Padova, ritrovato in Romania il piccolo David rapito dal padre

Il piccolo David

E' stato ritrovato David, il bambino rapito a Padova martedì scorso 5 ottobre. Le autorità romene l'hanno fermato insieme al padre Bogdan Hristache, su di un treno al confine tra Romania e Ungheria. A mettere sulla pista giusta le forze dell'ordine sono stati dei video girati sul treno e postati dal papà sui social, in cui lo si vede mentre gioca e scherza con il piccolo. L'uomo è stato fermato. Il bimbo sarebbe stato portato in una struttura protetta, mentre il padre deve attendere la verifica delle denunce dei carabinieri.

David potrebbe essere trasferito a Padova già nelle prossime 24 ore. Il tribunale di Bucarest aveva vietato a Bogdan di avvicinarsi al bambino, per un episodio violento che lo aveva visto protagonista dopo la separazione dalla moglie.



Per la mamma Alexandra è la fine di in incubo: lo stava accompagnando all'asilo, quando un furgone nero con la targa di Bucarest l'ha affiancata. Dal mezzo sono scesi di corsa tre uomini; uno era il suo ex marito. L'hanno immobilizzata e hanno caricato il bambino a bordo. Pochi minuti dopo il furgone è stato inquadrato da una telecamera della tangenziale, in direzione Vigodarzere, periferia nord di Padova, prima di essere ritrovato abbandonato davanti a un'officina meccanica di Limena.



Il servizio di Patrizia Giustarini, montaggio Francesco Piazzolla