Dramma in Friuli, escursionista di Mirano (VE) scivola sul ghiaccio e muore

L'intervento sul Jof di Montasio

Non c'è stato nulla da fare per la donna precipitata questa mattina sul Jôf di Montasio, nelle Alpi Giulie, in provincia di Udine. L'escursionista, una 48enne di Mirano (VE), è scivolata per circa duecento metri dopo aver perso aderenza nell'attraversare un canalino ghiacciato. Lei e il suo compagno avevano dormito al Bivacco Vuerich, che avevano raggiunto venerdì sera partendo dai Piani del Montasio e al mattino avevano deciso di proseguire lungo il sentiero attrezzato Ceria Merlone. Proprio poco dopo essere partiti, nell'attraversare un canale ghiacciato, è accaduto l'incidente.



Il compagno ha riferito di essere andato avanti in perlustrazione e di aver deciso subito di tornare indietro essendosi reso conto che l'itinerario era a tratti ghiacciato e con neve. Proprio poco dopo essersi girato per ripercorrere il canale a ritroso, la compagna, che era più indietro, è scivolata. Indossava un vecchio modello di ramponi, a dieci punte. L'uomo è riuscito a riattraversare e a raggiungere la compagna, caduta circa duecento metri più in basso. A quel punto ha cercato di chiamare i soccorsi, ma per riuscire a trovare un punto favorevole alla chiamata è dovuto scendere ulteriormente.



Sul posto è stato inviato dalla Sores l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino. L'equipe tecnico sanitaria è stata sbarcata sul posto con il verricello e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. L'elicottero ha provveduto a imbarcare il compagno della donna, mentre la salma è stata recuperata dall'elicottero della Protezione Civile e portata nella sede della Guardia di Finanza di Sella Nevea, in attesa dell'arrivo dei familiari.