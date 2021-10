Londra: trovato morto il figlio di Maurizio Zamparini ex patron del Venezia

Armando Zamparini

Grave lutto per l'ex patron del Venezia Calcio Maurizio Zamparini. Il figlio Armando, 23 anni, è stato trovato morto, forse per un arresto cardiocircolatorio, in una camera d'albergo a Londra. Il giovane si trovava in Inghilterra per ragioni di studio.



Armando Zamparini aveva vissuto in Friuli Venezia Giulia fino al termine degli studi superiori, poi si era trasferito oltremanica, mantenendo la residenza ad Aiello (UD), paese di cui è originario anche il padre.



Maurizio Zamparini ha svolto attività imprenditoriale in diversi settori: la grande distribuzione, il calcio (è stato presidente del Palermo e del Venezia), immobiliare e agricolo.



Armando era il più piccolo dei cinque figli di Zamparini.