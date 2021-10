Operazione antidroga a Padova, sequestrati 20 chili di stupefacenti

Droga nascosta nell'auto

Gli arrestati hanno insospettito gli agenti

Agenti in borghese della squadra mobile erano in servizio vicino alla casa dei due arrestati. Uno dei due, con diversi precedenti legati alla droga, è stato notato alla guida di un'auto parcheggiata. L'altro è stato visto scendere dall'auto, andare verso il portone di una casa da cui è uscito poco dopo con una voluminosa borsa. L’auto è ripartita velocemente e gli agenti hanno chiamato un'altra pattuglia per fermare e controllare i due uomini. Mentre controllavano i documenti dei due, gli agenti hanno notato che la borsa di prima, seminascosta sotto al sedile, appariva completamente vuota.



Uno dei due ha tentato la fuga

In quel momento, la persona che era alla guida del veicolo all'improvviso fuggiva fuggiva a piedi, entrando in un condominio, per poi entrare in un appartamento al piano terra, dove veniva raggiunto e bloccato da uno degli agenti. Le due persone, accompagnate in questura, sono state sottoposte a perquisizione, così come l’autovettura e l’appartamento dal quale era stato visto uscire uno dei due soggetti. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati 500 grammi di marijuana, confezionata in una busta trasparente sottovuoto e nascosta dentro un vano dell'auto. In casa sono stati poi trovati 5 chili e mezzo di cocaina, suddivisa in panetti, oltre 5 chili e mezzo di marijuana e quasi 10 chili di hashish, oltre ad una macchina per sottovuoto, dei rotoli di sacchetti in nylon per sottovuoto ed una bilancia elettronica di precisione, nonché una pistola. I due uomini, di cittadinanza albanese, sono stati quindi arrestati e portati in carcere.



(fonte Questura di Padova)