Osteoporosi: a Mirano (VE) con un 'clic' si individua chi è a rischio

Un osso affetto da osteoporosi

Osteoporosi cioè ossa che diventano meno resistenti, e le fratture, si sa, possono avere conseguenze letali. I soggetti a rischio sono individuati da una serie di fattori, malattie pregresse, assunzione di determinati farmaci. Le terapie di prevenzione per fortuna funzionano bene.



Per aiutare i medici di base a riconoscere facilmente i pazienti da analizzare il dottor Di Giovannantonio, medico di famiglia e geriatra a Mirano (VE), ha in questi anni studiato un sistema informatico in grado di rispondere in pochi secondi. Unico sinora in italia e già adottato nell'ambito dell'Ulss 3 Serenissima.



Ora la Regione vorrebbe estenderla a tutto il Veneto.



Nel servizio di Antonello Profita, montato da Stefano Maschio, l'intervista a Gennaro Di Giovannantonio, medico di base e geriatra