Anguillara Veneta (PD): confermato l'arrivo lunedì di Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

C'è la nebbia domenica mattina ad avvolgere Anguillara Veneta, il piccolo paese del Padovano (poco più di 4mila abitanti) che è finito in questi giorni sulle cronache nazionali e internazionali. A scatenare un mare di proteste, polemiche e dure prese di posizione la decisione dell'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro i cui avi, Bolzonaro con la zeta, erano emigrati proprio da qui.



Il municipio è presidiato dai carabinieri. Sulla facciata dell'edificio ancora evidenti i segni del blitz dei giovani incappucciati di un gruppo antagonista che ha filmato e rivendicato l'imbrattamento perché Bolsonaro rappresenterebbe "il modello capitalista, predatorio, distruttivo e colonialista". Molto probabilmente quindi cambierà il programma,non ci sarà la prevista visita in municipio, in forse anche quella in chiesa dopo il segnale di chiusura dalla diocesi e dal vescovo di Padova e dai frati di Sant'Antonio.



Bolsonaro, a Roma per il G20, ha annullato l'incontro con la stampa ma confermato la tappa di domani ad Anguillara che forse si limiterà a una villa alle porte del paese dove già da stamattina in cucina, protetto dai carabinieri, il personale era al lavoro per il rinfresco.